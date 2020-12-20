شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي يطالب بالتركيز ويحذّر الرباعي من «الإنذارات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ينهي مدرب الاتحاد تحضيراته الفنية لمواجهة الرائد غداً (الإثنين) على ملعب الشرائع بمكة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيعتمد النهج الفني والتشكيلة الأساسية خلال المناورة الكروية التي سيجريها اليوم (الأحد) في الحصة التدريبية الأخيرة، التي سيعمد من خلالها لتنفيذ المهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي من اللاعبين تنفيذها في مباراة الرائد في الدوري. وطالب كاريلي اللاعبين بالتركيز والانضباط واستغلال الفرص خلال مجريات اللقاء والسعي لتحقيق الفوز والوصول للنقطة (16) والتقدم للأمام في سلم ترتيب فرق الدوري. وحذّر المدرب كاريلي الرباعي أحمد حجازي، وكريم الأحمدي، وعبدالإله المالكي، وعبدالمجيد السواط، من الحصول على الإنذار الثالث في مباراة الرائد القادمة خصوصاً أن الفريق تنتظره مباريات مهمة في ما تبقى من مباريات الدور الأول، وضرورة الاستفادة من خدماتهم الفنية في المباريات القادمة في الدوري.



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