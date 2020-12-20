شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي يطالب بالتركيز ويحذّر الرباعي من «الإنذارات» والان مع التفاصيل
وطالب كاريلي اللاعبين بالتركيز والانضباط واستغلال الفرص خلال مجريات اللقاء والسعي لتحقيق الفوز والوصول للنقطة (16) والتقدم للأمام في سلم ترتيب فرق الدوري.
وحذّر المدرب كاريلي الرباعي أحمد حجازي، وكريم الأحمدي، وعبدالإله المالكي، وعبدالمجيد السواط، من الحصول على الإنذار الثالث في مباراة الرائد القادمة خصوصاً أن الفريق تنتظره مباريات مهمة في ما تبقى من مباريات الدور الأول، وضرورة الاستفادة من خدماتهم الفنية في المباريات القادمة في الدوري.
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