شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام ألكسندر مع الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشرف المدرب على الظفرة في 13 مباراة رسمية ضمن البطولات المحلية الثلاث. في الدوري.. حقق الفوز في 4 مباريات أمام عجمان وخورفكان والفجيرة وحتا وتعادل في 3 مباريات امام الجزيرة والوحدة وشباب الأهلي وخسر امام الشارقة والعين واتحاد كلباء. وفي كأس رئيس الدولة فاز على الجزيرة وتأهل لربع النهائي وفي كأس الخليج العربي تعادل مع شباب الأهلي في مباراة الذهاب 1-1 وخسر في مباراة الإياب صفر- 3 وغادر المسابقة.

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