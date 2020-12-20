شكرا لقرائتكم خبر عن مجاهد: لا يجوز لى الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة.. وتلقيت التهنئة من الجناينى وفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إنه لا يجوز أن يترشح فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، مؤكدًا إنه كلف من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتسيير أعمال الجبلاية لمدة شهرين، والدعوة لإنتخاب مجلس إدارة جديد قبل 31 يناير المقبل، وعن إمكانية التواجد فى منصب المدير التنفيذى للجبلاية، أكد إن هذا المنصب ليس من طموحاته.

أضاف مجاهد خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" مع سيف زاهر، إنه تلقى رسالة تهنئة فور توليه مسئولية إدارة اتحاد الكرة، من عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية السابقة، ومحمد فضل عضو اللجنة الذى كان أول المهنئين، لافتًا إلى إنه يرتبط بعلاقة طيبة مع جميع أفراد اللجنة السابقة، كما أكد على حسن العلاقة بين المهندس هانى أبو ريدة ومحمد فضل.

أردف أحمد مجاهد، إنه لن يتم تغيير أى حرف فى اللائحة المعروضة على الجمعية العمومية، وعن بند أحقية اللجنة الثلاثية فى رفض أو قبول أوراق المرشحين فى الانتخابات، قال رئيس اللجنة، إن هذا البند يوجد فى جميع اللوائح، لكن لا يمكن أن يتم رفض مرشح يحق له الترشيح، مؤكدًا أن دور اللجنة تصحيح الأخطاء.

وعن إمكانية الإطاحة بوليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أكد رئيس اللجنة الثلاثية إنه مستمر فى عمله، مع إجراء هيكلة جديدة فى الفترة المقبلة.