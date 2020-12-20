شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: الخطيب حذرنى من مصير محمد عباس وحسام البدرى أفضل من تعاملت معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب صالح جمعة، لاعب سيراميكا، عن حزنه مما حدث مع منتخب الشباب وانسحابه من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم قائلا: "أعلم جيدا ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب، وكيف يبذل أقصى جهد لديه"، مشيرًا إلى أنه عندما كان لاعبًا فى منتخب الشباب تحت قيادة ياسين كان المدرب يجلس على باب ممر الفندق حتى لا يخرج أى لاعب.

وتابع صالح، فى تصريحات تليفزيونية: "منتخب الشباب يملك العديد من اللاعبين المميزين مثل عربى بدر لاعب الأهلى، ومصطفى ميسى لاعب سيراميكا"، وتحدث عن أزمته مع إكرامى قائلا: "محدش له سلطة عليا، وأزمتى مع شريف بسبب "تاتش" حصل فى الملعب والأمر انتهى، وجلست معه فى اليوم التالى وتصافينا".

وانتقل بالحديث عن رد فعله عقب نشر شقيقه لفيديو "اضرب يا بدرى" قائلا: "بهدلت عبد الله بعد فيديو اضرب يا بدرى.. اتصلت به 10 مرات مردش ولما اتكلمنا بهدلته، عبد الله صغير وبيغلط، قبل الفيديو جمهور الأهلى كان بيحبه وكان بيدافع عنه لما منضمش للمنتخب، ومن النادر أن جمهور الأهلى يحب لاعب فى الزمالك".

وكشف صالح جمعة تفاصيل حوار دار مع محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، عقب عودته من الاتفاق السعودى، موضحا: "تحدث معى محمود الخطيب فور انتهاء إعارتى الاتفاق السعودى وأكد لى أنه لا يفضل تكرار تجربة محمد عباس لاعب الأهلى الأسبق".

وأكمل: "قال بيبو، فى جيلى كان هناك لاعبين مميزين، وأتمنى أن لا تكرر تجربة محمد عباس الذى كان يملك إمكانيات كبيرة، وقدمت موسم جيد بعد عودتى من السعودية، وحصلنا على لقب الدورى تحت قيادة لاسارتى، رغم ابتعادنا عن المنافسة فى البداية".

وأكد صالح أن عماد متعب، مهاجم الأهلى السابق، بمثابة أخ أكبر له، قائلا: "عماد متعب كان يجلس معى فى غرفة واحدة لمدة عامين بمعسكرات الأهلى ومتعب أخويا الكبير وفى حته تانية، مقدرش أزعل منه، وأعلم سبب حديثه عنى فى الاستديوهات التحليلية بهذه الطريقة لأنى قريب منه".

وكشف صالح عن أفضل مدرب مصرى تعامل معه خلال مسيرته الكروية قائلا: "حسام البدرى أفضل مدرب مصرى تعامل معه وأثق أن حسام البدرى إذا ما تأكد من جاهزيتى بنسبة 100% سيقوم بضمى لمنتخب مصر، ولا شك أن لاسارتى أفضل من تعاملت معه من المدربين الأجانب".

واختتم: "عبد الحفيظ خصم منى 750 ألف جنيه؛ بسبب مشكلة مع لاعب فى الأهلى -بدون ذكر أسماء- ولما قعدت معاه علشان العقوبة كانت كبيرة جدًا فاكتشفت أنه عملى تخفيض وقالى أنا قولتلك المشكلة الجاية بمليون جنيه وأنا مخفضها".