شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي مستمران في الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، عن رحيل باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي، لاعبي الفريق، خارج قلعة الدروايش في فترة الإنتقالات الشتوية، وأكد علاء وحيد في تصريحات تلفزيونية: "لن نستغنى عن عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي في الميركاتو الشتوي فهم أحد الأعمدة الأساسية للفريق".

وتابع: "عبد الرحمن مجدي مستمر مع الإسماعيلي حتى أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في الصيف المقبل".