شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على: عزل لاعبى منتخب الشباب منزلى ورحيلنا جاء بشكل غير لائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال محمد على، رئيس رئيس بعثة منتخب الشباب، أن لاعبى المنتخب سيخضعون لإجراءات العزل المنزلى وليس العزل فى مستشفيات تابعة لوزارة الصحة المصرية، نظرا لعدم وجود أعراض تستدعى الحجر فى المستشفيات، مؤكدًا أن جميع أعراض اللاعبين "خفيفة جدًا".

وقال جمال محمد على، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" مع سيف زاهر، إن جميع أفراد البعثة خضعوا لمسحة كورونا فور وصولهم مطار القاهرة الدولى، لافتًا إلى أنه أحضر نسخة من تحاليل لاعبى المنتخب فى تونس، من أجل إعداد تقرير عن تلك الأزمة.

وعن ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب الشباب، أكد جمال محمد على أنه تحدث معه منذ البداية لإقناعه بعدم السفر المبكر لتونس، إلا أن المدير الفنى كان مصرًّا على ذلك من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد للبطولة.

وتحدث نائب رئيس اللجنة الخماسية التى كُلفت بإدارة اتحاد الكرة سابقًا، مؤكدًا أن الطريقة التى رحلت بها اللجنة بعد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" غير لائقة.