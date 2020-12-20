شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلى: الخطيب أسس عائلة كبيرة وموسيمانى يحب التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالأهلى عن سعادته بتواجد الفريق فى كأس العالم للأندية مؤكدا أنه حدث كبير ونبذل ما فى وسعنا من أجل الاستعداد للمونديال الأكبر للأندية فى القارات ولتمثيل الأهلى ورفع اسم مصر.

وأضاف فى حوار خاص أجراه أسامة حسنى معه على قناة الأهلى عبر برنامج حلقة خاصة أن محمود الخطيب يمثل شيئا كبيرا بالنسبة إلى لتواجده ودعمه الدائم معنا وهو نجح فى عمل أسرة كبيرة ويلتزم الهدوء فى الاوقات الصعبة ويستحق ما حققه النادى من ألقاب فى الفترة الاخيرة.

وتابع يانكون : مستر موسيمانى يحب التدريب والعمل والدليل المخاطرة الكبيرة أن يتحمل مسؤلية كبيرة فى هذا الوقت ويحقق الثلاثة واللقب الغائب وينجح فى الرهان عليه مضيفا وجميعنا يعمل كأسرة واحدة لتحقيق النتائج الإيجابية

وواصل مدرب حراس الأهلى حديثه : سادت حالة من الهدوء بعد هدف التعادل فى نهائى إفريقيا بين أعضاء الجهاز الفنى وبين الشوطين وجدنا الكلمات المؤثرة وكنا أفضل الشوط الثانى وشعرنا حينها بتحقيق المكسب فى أى وقت.

واستكمل أصبحت مجنون بحب الأهلى لأنه عائلة واحدة واحتفل بالاهداف خارج عن إرادتى الفرحة تجبرنى وأكون خارج السيطرة حينها مضيفا أتابع الحراس فى سن صغير لتحديد إمكانياتهم وأنصحهم بما سيفيدهم فى المستقبل وحب كرة القدم موجود عند الشباب بدلا من التفكير فى الاموال فقط.

وأردف يانكون : على مدار مسيرتى كمدرب للحراس، شاهدت حراس مرمى بمستويات هائلة فى التدريبات لكن أثناء المبارايات يختلف المستوى إلى متوسط لعدم تحملهم الضغوطات.

وواصل حديثه أتابع الحراس الشباب لأن الاهلى نادى كبير ويحتاج إلى النظر دائما إلى الافضل، وعامل السن ليس مهم لو أمتلك الحارس الموهبة والثقة التى تأهله للعب مع الفريق الاول.

وعن مستوى شوبير قال : لدى الثقة فى مصطفى شوبير والفرصة أتتها أثناء إصابة الشناوى وعلى لطفى وأنصحه باللعب بنفس الثقة فى مباريات الشباب لأنه يحمل اسم شوبير حارس كبير.

وأضاف: الأهلى لديه جمهور كبير، ولن أنسى عندما حصدنا إفريقيا وعدت إلى الفندق وفى الطريق كانت الشوارع كلها باللون الأحمر.

وقال يانكون لأسامة حسنى : المفروض تسألنى ايه اللى مبحبوش فى مصر، انا بحب الجو والناس والأكل وأفضل الكبدة، والاهم سعادة أسرتى، وابنتى من مشجعى النادى وتعشق مصر، وإبنى أرسل لى صورة وهو يشاهد المباراة، كلهم سعداء مضيفا بحب كل حاجه عن مصر وسعيد لانى متأقلم مع هذا البلد الكبير، زوجتى وابنتى متواجدين هنا وإبنى سيلحق بنا وهذا أفضل دليل على حب البلد ومتأقلمين مع الجو الجميل هنا

واختتم دربت محمد الشناوى على بناء هجمات مرتدة، وأتعامل معه معاملة الأب إلى ابنه والشناوى موهوب، ولديه شخصية فى الملعب ويؤثر على اللاعبين