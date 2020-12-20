شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: كنت على أعتاب الانتقال إلى سموحة قبل سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صالح جمعة لاعب سيراميكا، أنه كان على أعتاب الانضمام لنادي سموحة قبل الانتقال لفريقه الحالي.

وأشار جمعة، إلى أنه تلقى اتصالات من هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا لانضمامه للفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة لم يستغرق وقتا، مضيفا:" شعوري في سيراميكا نفس شعورى فى الأهلى وعمار حمدي علم بمفاوضات سيراميكا معي لأنهم تفاوضوا معه وأبلغوه أنهم يفاوضوني لذلك تحدث اللاعب عن ذلك وبعدما جلست مع هيثم شعبان وتحدثنا عن تفاصيل الاتفاق، وجهت الشكر لسموحة على تفاوضهم معي، فهو ناد كبير وقلت لهم إن كان نفسي أكون معاهم".

أكد صالح جمعة أن انتقاله للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز تحد جديد لتقديم موسم مميز، قائلا:" خطوة سيراميكا تحدي مع نفسي لاقدم موسم جيد، وعندما اشارك وفريقي فائز هذا امر يسعدني وفي مباراة البنك الاهلي تم طرد محمود نبيل وطريقة اللعب تغيرت، وتراجع محمد ابراهيم ليستطيع الاستحواذ على الكرة.