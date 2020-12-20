شكرا لقرائتكم خبر عن 22 تمريرة أهلاوية تسبق هدف كهربا الرائع في مرمى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك غالبية لاعبى الأهلى فى هدف الفريق الأحمر الثانى فى مرمى غزل المحلة، والذى سجله محمود كهربا ليعزز تقدم فريقه، تفوقه الفنى خاصة فى الشوط الثانى من المباراة التى انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة واعتلاء صدارة الدوري.

وسبق هدف كهربا فى مرمى غزل المحلة قيام لاعبى الأهلى بـ22 تمريرة ناجحة بدأت من الثلث الأول لملعب الأهلى حتى وصلت إلى صلاح محسن الذى لعبها عرضيه على رأس محمد شريف، ليسجلها الأخير ولكن ترتطم بالعارضة وترد ليجدها كهربا ويهديها فى شباك الفلاحين.

وشهدت مباراة غزل المحلة تألق ثنائى الأهلى محمد شريف ومحمود كهربا، حيث أظهرا قدرات عالية خلال قيادتهما لهجوم الأهلى وظهورهما بمستويات قوية.

وتطير بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى إلى النيجر ظهر غد الأحد بطائرة خاصة لخوض مواجهة سونيديب بطل النيجر، وحدد الجهاز الفنى للأهلى موعد السفر فى الثانية ظهرا، حيث يترأس البعثة عضو مجلس الإدارة محمد الدماطي.

ويُجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة طبية ظهر اليوم السبت، استعدادًا للسفر إلى النيجر، ويجرى الأهلى مسحة طبية وفقًا للبروتوكول الطبى الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر، وكان الأهلى قد حقق الفوز على غزل المحلة أمس، فى المباراة التى أقيمت على استاد الأهلى بالسلام، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

فى سياق متصل، قرر مسئولو النادى الأهلى، عزل طاهر محمد طاهر نجم هجوم الفريق، بعد الاشتباه فى إصابته بفيروس كورونا، بعدما لاحظ الجهاز الطبى وجود ارتفاع كبير فى درجة حرارته أثناء وجوده فى أحد التدريبات قبل مواجهة غزل المحلة، ليتم اعفائه من مواجهة المحلة كما لن يخوض اللاعب مران الفريق اليوم لحين خضوعه لمسحة مع زملائه قبل السفر للنيجر، خوفاً من نقله العدوى لزملائه حال إصابته بالفعل.