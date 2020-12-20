شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: رفضت الانتقال لنادى الزمالك احتراما لجماهير الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صالح جمعة، نجم الأهلى السابق ولاعب سيراميكا الحالى، تفاصيل مفاوضات الزمالك معه خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن النادى الأبيض فاوضه كثيرا مشيرا إلى أن رحيل مرتضى منصور رئيس النادى السابق، حال دون إتمام المفاوضات.

وقال صالح جمعة، خلال تصريحات تليفزيونية، إن شقيقه عبد الله تحدث معه للانتقال إلى الزمالك، مضيفا: "عبد الله كلم طارق حامد وشيكابالا ولكن المشاكل وعدم الاستقرار ورحيل المجلس السابق أثر على المفاوضات بخلاف أننى قضيت 6 سنوات فى الأهلى، ورأيت دعم كبير، وفضلت عدم الدخول فى مشاكل مع الجماهير والإدارة ورفضت الخطوة أيضا حتى لا يغضب أصدقائى منى".

وتابع صالح جمعة: "رحيلى عن الأهلى كان بشكل محترم وشيك وسيد عبد الحفيظ قالى أنا بحبك وانت عارف كده بس مشاركتك هتبقى صعبة وده اللى اتعودت عليه من الأهلى، ولم آخذ خطوة الانتقال إلى الزمالك تقديرا لدعم جماهير الأهلى 6 سنوات".

وواصل: "الزمالك لا يقل عن الأهلى وعندهم فريق كبير وتربطنى علاقة صداقة كبيرة مع أمير مرتضى وتحدثت معه فى تجديد عقد عبد الله جمعة وإصابتى بكورونا من الأشخاص المخالطين".

وكشف صالح حقيقة سفره إلى لبنان: "إصابتى بكورونا من لبنان أنا مسافرتش أصلا والباسبور كان فى النادى"، متابعا: "سيد عبد الحفيظ عرض إعارتى لأحد الأندية ولكنى طلبت الرحيل نهائيا وعلاقتى كانت طيبة مع موسيمانى".