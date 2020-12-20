شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف: لم نشعر بدعم لمنتخب الشباب والبعض كان يسعى للإيقاع بربيع ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام أشرف، لاعب الزمالك ومنتخب الشباب، أن بعثة المنتخب لم تتلق الدعم من بعض المسئولين خلال تواجدها فى تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا، وكل ما يهمها أننا نرجع.

وقال حسام أشرف، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة": "تعرضت لكل الأعراض ولكن الآن أحسن واقتربت من الشفاء، وأول مسحة طلعت 13 لاعبا مصاب بكورونا وكل شوية العدد بيزيد من 16 لـ 18 لاعبا حتى تم إبلاغى بإصابتى بكورونا".

وأضاف حسام أشرف: بعد فترة الأعراض بدأت تزيد على بعض اللاعبين حالتى تحسنت وكنت أحمل كل أعراض كورونا، وكان عندنا إصرار على الاستكمال بعد التعب والمجهود الذى قمنا به استعدادا للبطولة، وكنا نريد تحقيق حاجة للمنتخب، وكنا خائفين بعدما حدث نرجع مصر "وشنا فى الأرض".

وتابع: لم نجد دعم من بعض الناس وكانوا عاوزين يوقعوا كابتن ربيع ياسين، وكل ما همهم أننا نرجع من أول يوم ولا نستكمل البطولة على عكس الجماهير اللى كانت فى ضهرنا والإعلام، ومش مهم أقول أسماء والحمد لله ربنا عوضنا بحب الناس".

ومن جانبه، أكد حمزة علاء حارس المنتخب: "فى ماتش تونس أتبلغ الصبح أنى عينتى سلبى ورحت المباراة وسخنت ولبست وجاهزين للمباراة، وكنا فى الملعب وخرج الحكام ومنتخب تونس من الملعب ودخلوا الغرف وفضلنا فى الملعب وبعد كده تم إبلاغى فى الملعب أن مسحتى "إيجابى" مع أن مسحة الكاف لى كانت سلبية".

أضاف حارس المنتخب: "حاليا بدأت أحس بأعراض كورونا حاليا وبدأت أفقد حاسة الشم وعندى زكام، ومبتعد عن كل اللاعبين حتى لا يصاب أحد بكورونا، ولا أعلم حتى الآن نتيجة مسحتى إيجابية ولا سلبية".

وتابع: وتعرضنا للكثير من النظرات الاستفزازية فى الفندق والمطعم، والنزلاء فى فندق إقامتنا بتونس كانوا يتعاملون معا كأننا "وباء"، وخرجنا من المطعم وكان فى واحد فقط فى الاسانسير وراح 3 لاعبين يركبوا معاه قالهم لا ابعدوا ومحدش يركب".

وأوضح حمزة علاء: حافظنا على شعورنا ورفضنا الخروج عن النص ضد استفزازات إدارى منتخب تونس للشباب لأننا نلعب باسم مصر، وأشكر وزير الرياضة أشرف صبحى ووزير الرياضة التونسى على كل ما قاموا به من أجلنا".