شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على: هل وجود رئيس البعثة مع منتخب الشباب سيمنع الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال محمد على، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق ورئيس بعثة منتخب الشباب فى تونس، أن عدم سفره مبكرا مع البعثة بسبب خطاب الفيفا مضيفا:" عدم سفرى مبكرا كان بسبب وجود خطاب من الفيفا فى هذا الوقت بشأن تقليص اللجنة من 5 إلى 3، لذلك حضرت الجمعية العمومية ومحمد فضل اعتذر عن الاستكمال، كما تعرضت سحر عبد الحق وأحمد عبدالله لإصابات كورونا، ولم يكن هناك سواى أنا وعمرو الجنايني".

تابع جمال محمد على فى تصريحات تلفزيونية : "هل وجود رئيس بعثة سيمنع الكورونا؟ الاجراءات الادارية الخاصة بى هى حجز الملعب والفندق والاتوبيس فقط، أما الاجراءات الثانية المدير الفنى هو من يحددها كما أن هناك جهاز طبى وأجهز تقريرا كاملا عن معسكر منتخب الشباب فى تونس بكل التفاصيل والمستندات لتسليمه لاتحاد الكرة".

حصلت ”الخليج 365” على عدد من الصور توضح وصول بعثة منتخب الشباب على رحلة رقم 3031 من طراز الايرباص 320neo والتابعة لشركة مصر للطيران، والمجهزة طبياً، قادمة من مطار قرطاج بتونس.

واستقبلت سلطات مطار القاهرة، بعثة منتخب الشباب داخل صالة 4 بالمطار والمخصصة للرحلات الخاصة، لعدم حدوث اختلاط بين البعثة والمسافرين، خاصة بعد أن ضرب فيروس كورونا أفرادها، وتم إجراء عمليات تعقيم موسعة للمبنى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث من المقرر أن تتوجه البعثة لفندق العزل للخضوع للحجر الصحي.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قام بالتنسيق مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، لإرسال طائرة خاصة مجهزة طبياً لإعادة المنتخب المصرى للشباب من تونس إلى القاهرة فى ضوء التنسيق الذى تم مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه قام بالتواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، سواء فى مصر أو من الجانب التونسى، للاطمئنان على توفير كافة الإمكانات والمستلزمات الخاصة بالرعاية الصحية المتكاملة للبعثة والتحاليل الطبية والمسحات اللازمة، مشيراً إلى أنه وحتى وصول الطائرة الخاصة إلى تونس لإعادة المنتخب المصرى يتابع عن كثب تطورات الحالة الصحية للبعثة.