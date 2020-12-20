شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مسحات منتخب الشباب فى الحجر الصحى بعد العودة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو منتخب الشباب لمسحات فورية في فندق الحجر الصحي عقب عودتهم من تونس ، ووصلت بعثة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وجاءت البعثة من تونس على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19.

وتوجهت البعثة إلى فندق العزل، للخضوع للحجر الصحى بعد أن ضرب فيروس كورونا أفراد البعثة، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وقال وليد ماهر المتحدث باسم منتخب الشباب، إن البعثة وصلت إلى مطار القاهرة قبل 20 دقيقة، وستتجه البعثة إلى فندق العزل، مشيرا إلى أن هناك خمسة عشر لاعبا مصابين بفيروس كورونا ضمن البعثة العائدة من تونس، مضيفا: نشكر السفارة المصرية في تونس على حسن رعايتها للبعثة، وأن هناك طاقم طبي مدرب اصطحب بعثة المنتخب من تونس إلى مصر، وأن ونتيجة المسحة ستظهر خلال ساعات .

وتابع ماهر خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbcوالذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل،: كان هناك التزام شديد داخل الطائرة وكان هناك فصل تام ومسافة كبيرة بين المصابين والاصحاء، مؤكدا على أن البعثة بصحة جيدة ولاتوجد عليهم أعراض شديدة .

من جانب آخر، كانت ”الخليج 365” حصلت على عدد من الصور توضح وصول بعثة منتخب الشباب على رحلة رقم 3031 من طراز الايرباص 320neo والتابعة لشركة مصر للطيران، والمجهزة طبياً، قادمة من مطار قرطاج بتونس.

واستقبلت سلطات مطار القاهرة ، بعثة منتخب الشباب داخل صالة 4 بالمطار والمخصصة للرحلات الخاصة ، لعدم حدوث اختلاط بين البعثة والمسافرين، خاصة بعد أن ضرب فيروس كورونا أفرادها، وتم إجراء عمليات تعقيم موسعة للمبني واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ، حيث من المقرر أن تتوجه البعثة لفندق العزل للخضوع للحجر الصحي.