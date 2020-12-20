شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال حراس مرمى الأهلى عن مدربهم ميشيل يانكون ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد ثلاثى حراس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى بميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأحمر ، وأجمعوا على أنه مدرب مخلص ويعمل بجدية مع الجميع ، وتمنى جميعهم فى تقرير أذاعته قناة النادى الأهلى عبر برنامج حلق خاصة مع أسامة حسنى إستمراره فى تدريبات الحراس لفترات طويلة مقبلة

من جهته قال أحمد الشناوي , حارس مرمى الأهلى الأساسي ومنتخب مصر الاول أن مدربه يانكون لديه خبرات كبيرة و بيتعامل معنا بشكل جيد و هو شخصية مرحة و يحب الهزار لكن و قت الجد يكون التعامل في منتهى الجدية.

فيما أضاف علي لطفي أن يانكون مدرب علي أعلي مستوى وكلنا سعداء بالعمل معه والجميع يتعامل هنا كأسرة وعائلة واحدة مثل معاملة الأخوة وبيننا منافسة شريفة و الأجدر نكون خلفه والاهم اسم الأهلي متمنيا له التوفيق لأنه مدرب مجتهد جدا .

بيما أكد أحمد طارق سليمان أنه لاستطيع التحدث بالانجليزية جيدا ولكنه على تواصل دائم مع مستر يانكون مضيفا لديه خبرات كبيرة ينقلها لنا وبصفتى أصغر الحراس فإنه يعلمني كيف أستفيد من كابتن الشناوي وعلي لطفي , وهو مخلص جدا في المران مع الجميع وأتمنى أن يستمر معنا .