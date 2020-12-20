شكرا لقرائتكم خبر عن ياناكون: أعشق كل شيء في مصر.. وابناى أصبحا مشجعين للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى البلجيكى ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى الأهلى أن مشاركة فريقه فى كأس العالم للأندية حدث كبير وسيشهد مشاركة أكبر الأندية فى كل القارات وسنحاول بقدر الإمكان بذل قصارى جهدنا، حتى يتثنى للأهلى تمثيل مصر وجمهوره أفضل تمثيل وسعداء اننا سنكون فى حدث كبير مثل مونديال الأندية.

قال فى تصريحات لقناة الأهلي: أعشق كل شيء فى مصر وسعيد أننى تأقلمت مع أجواء هذه البلد الكبير، زوجتى وابنتى متواجدين هنا وابنى ايضا سيلحق بنا وهذا أفضل دليل اننا نحب هذه البلد ومتأقلمين مع الجو الرائع هنا".

شدد على أن محمود الخطيب رئيس الأهلى بالنسبة له شيء كبير لأنه دائما متواجد معنا ويدعمنا وخلق أسرة كبيرة ودائما ما يكون هادئا فى الأوقات الصعبة وهو يستحق ما حققه النادى من القاب فى الفترة الأخيرة.

أردف: بعد التعادل فى نهائى افريقيا كان هناك حالة من الهدوء سيطرت على اعضاء الجهاز الفنى وين الشوطين سمعنا الكلمات المؤثرة والكلام الذى يجب أن يقال فى مثل هذه المواقف، وكما رأينا نزلنا الشوط الثانى افضل وبالرغم من أن حسين الشحات أهدر فرصة ثمينة، لكن دائما كنا نؤمن بأننا سنربح النهائي".

تابع: انا بحب الجو والناس والأكل وأفضل أكلة لى هى الكبدة، مهم جدا بالنسبة لى أن اسرتى تبقى سعيدة، بنتى بقت من مشجعى الأهلى كما أنها تعشق مصر، وابنى أرسل لى صورة وهو يتابع نهائى إفريقى، كلهم سعداء بالتواجد فى مصر".

أضاف: "أسعد بوجود جمهور الأهلى وبدعمهم لنا وهم أكبر جمهور فى إفريقيا وأعدادهم غفيرة وأطالبهم باكمال دورهم فى مساعدتنا وتحقيق أكبر عدد من البطولات".