شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: عزلت محمد عبدالسلام قبل إصابته وهذا موقف مصابى الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادى الزمالك، أنه لاحظ إصابة محمد عبد السلام مدافع الفريق بكورونا قبل نتيجة المسحة وقام بعزله ومنعه من قائمة نادى الزمالك أمام بيراميدز في الدورى.

وقال محمد أسامة في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة": محمد عبد السلام أصيب بفيروس كورونا، ورابيد تيست يعطيك إحساس كاذب بالأمان وغير دقيق نهائي، وقبل أي ماتش بنجرى تحليل رابيد تيست بـ48 ساعة والكل طلعت سلبية".

وأضاف محمد أسامة: "لكن محمد عبد السلام اشتكى من بعض الأعراض التي وضحت لى أنها أقرب لفيروس كورونا وهو ولاعب تانى وبدأت أتابعهم وأشكر لاعبى الزمالك على الالتزام الكامل، وبدأت في عزل محمد عبد السلام ولاعب آخر في الفندق وهو ما حدث مع عبد الله جمعة الذى عزلته قبل اكتشاف إصابته بكورونا".

وتابع طبيب الزمالك: "تابعت محمد عبد السلام لحد الصبح وجدت أشياء غير مطمئنة على عكس اللاعب التانى الذى حالته بقيت كويسة جدا ودخل مع الفريق، ولكن محمد عبد السلام رفضت دخوله القائمة ومنعته من مواجهة بيراميدز وتانى يوم عملنا تحليل تانى جاء إيجابية والحمد لله إنى عزلته عن الفريق".

وأوضح محمد أسامة: "أخبرت عبد الحليم على وشيكابالا أنه لا يوجد لدى دليل مادى على إصابة محمد عبد السلام بكورونا ولكن لدى شكوك فقط، وكنت متخوف من عودة الدورى من تحليل رابيد تيست الذى لا يكشف النتيجة بشكل دقيق وهو ما يهدد مسيرة الدورى وقد يعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا، وكل الدوريات التي عادت من جديد في فترة كورونا تجرى مسحة "PCR" لكل اللاعبين قبل أي مباراة".

وأضاف طبيب الزمالك: "هناك لاعبين تعافوا من كورونا في الزمالك ورفضت دخولهم مع الفريق إلا بعد مسحتين بينهما 48 ساعة لأن ما يهمنى هو سلامة اللاعب وصحته، وأؤكد أن "رابيد تيست" غير دقيق ولا يجب أن يؤخذ به لتحديد سلامة اللاعبين في المباريات، وأطالب بإلغاء "رابيد تيست" وسيبنا نحدد الإصابات بالأعراض والمتابعة".

وتابع محمد أسامة: رابيد تيست أظهر أن مدحت عبد الهادى سليم رغم إصابته بكورونا في بداية الدورى، وعبد الله جمعة عاد إلى جاهزيته ويخوض حاليا برنامج تأهيلى للعودة للمباريات ولكنه صحيا سليم، وأوباما جاهز ودخل في قائمة الزمالك أمام بيراميدز ولكنه غير جاهز بدانيا بنسبة 100% للمشاركة في المباريات، ومحمد عبد الشافى في المرحلة الأخيرة من التعافى، بعدما تأخر الكسر في الالتئام وهنعمل إشاعة الأسبوع المقبل وعلى حسب الإشاعة ستكون العودة".