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نشرة السبت.. صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول.. وميسي يعادل رقم بيليه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم السبت 19 ديسمبر 2020.

مصدر لمصراوي: مسحة موسيماني مازالت إيجابية.. ولن يلحق ببعثة الأهلي إلى النيجر

كوليبالي يتصدر قائمة النجم قبل مواجهة المقاولون بالكونفدرالية

"استثناء حكومي".. مجاهد يعلن موعد انتخابات اتحاد الكرة

ليفاندوفسكي يقود بايرن لتحقيق فوز قاتل على ليفركوزن

يواصل إهدار النقاط أمام فالنسيا

يعادل رقم بيليه الأسطوري

رسميًا.. انسحاب مصر من بطولة شمال أفريقيا

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع

صلاح ينفرد بقمة هدافي بريميرليج بهدفين في كريستال بالاس (فيديو)

إصابة مدافع الزمالك بفيروس

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