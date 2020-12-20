صالح جمعة يكشف كواليس تعثر انتقاله للزمالك بعد رحيله عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا، أن شقيقه عبد الله جمعة، لاعب الزمالك، فتح خط مفاوضات معه للانتقال إلى النادي الأبيض بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال جمعة في تصريحات لقناة صدى البلد:" عبد الله كلمني من أجل الانضمام للزمالك وتحدث أيضا مع شيكابالا وطارق حامد لتسهيل ذلك، لكن رحيل إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور كانت أحد الأسباب في عرقلة المفاوضات".

وأضاف، أن بعد رحيل مرتضى منصور عن الزمالك كانت الأمور غير مستقرة لذلك كان من الصعب الموافقة تنفذ تلك الخطوة.

وتابع:" الزمالك لا يقل شيء عن الأهلي وتحديدا اخر موسمين، والنادياختلف تمامًا عن المواسم الماضية".

وأوضح، أنه الأهلي عرض عليه إعارته لأحد الأندية، لكن قراره كان هو الرحيل بشكل نهائي.

وأشار إلى أنه كان يرغب في ترك الأهلي دون حدوث أي أزمة مع الإدارة أو الجماهير، مؤكدًا أن الخروج بصورة جيدة كان هدفه الأول.

وأتم" بعد 6 سنوات قضيتها مع الأهلي وحصلت على دعم غير طبيعي من جماهير الأهلي فكان من الصعب اتخاذ أي خطوة تجعلهم يغضبون مني".