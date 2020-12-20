جمال محمد علي: هل وجود رئيس بعثة مع منتخب الشباب سيمنع كورونا؟!

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رد جمال محمد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق ورئيس بعثة الشباب للمنتخب المصري في تونس، على أسباب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) داخل قائمة الفراعنة خلال بطولة شمال أفريقيا والمؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال جمال محمد علي في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" في ساعة متأخرة من اليوم السبت :"أرى أن سفر بعثة المنتخب قبل بداية البطولة بـ8 أيام أدى إلى انتشار الفيروس إلى جانب قلة خبرة اللاعبين وعدم تطبيقهم للبروتوكول الطبي بالشكل الأمثل".

وعن غياب رئيس بعثة المنتخب فور السفر لتونس رد :"هل وجود رئيس بعثة مع منتخب الشباب سيمنع الكورونا؟، أنا كنت متواجدًا في أديس أبابا لحضور اجتماعات تتبع الاتحاد الأفريقي ثم غادرت إلى تونس بعد ذلك".

وتابع :"تواجد رئيس بعثة المنتخب يبدأ من يوم 14، وكنّا نفضل عدم سفر بعثة المنتخب مبكرًا إلى تونس مبكرًا إلا أننا استجبنا لرغبة مدرب المنتخب ربيع ياسين من أجل إقامة معسكر تحضيري قبل بداية البطولة".

وعن أسباب الاعتذار من الاستمرار في البطولة، كشف نائب رئيس اتحاد الكرة السابق :"كان التفكير في صحة اللاعبين أولاً عن المشاركة في البطولة خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات داخل صفوف المنتخب إلى 14 لاعبًا".

وأنهى :"خلال الساعات المقبلة سأقدم تقريرًا لأحمد مجاهد (رئيس اتحاد الكرة الحالي) لتوضيح أبرز الأحداث التي شهدتها بعثة المنتخب في تونس".

وكان المنتخب المصري اعتذر عن استكمال بطولة شمال أفريقيا خاصة بعد الغياب عن مباراتي ليبيا وتونس، حيث وصل منتخب صغار الفراعنة إلى مصر عبر طائرة خاصة.