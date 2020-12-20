مصدر لمصراوي: مسحة موسيماني مازالت إيجابية.. ولن يلحق ببعثة الأهلي إلى النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف مصدر داخل الأهلي، أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لن يسافر مع البعثة المتجة إلى النيجر، غدا الأحد لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن نتيجة المسحة التي خضع لها موسيماني ظهر اليوم السبت جاءت إيجابية ليتأكد عدم لحاقه بالبعثة المسافرة إلى النيجر.

وأجرى الأهلي مسحة طبية اليوم وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل السفر، والمباريات التي تقام خارج مصر.

وتتوجه بعثة فريق الكرة برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة إلى النيجر غدا على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة سونيديب المقرر لها يوم ٢٣ ديسمبر الجاري.