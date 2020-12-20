حمادة عبد اللطيف: سيسية لم يحصل على فرصته مع الزمالك ويجب عودته

أكد حمادة عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق، أنه رزاق سيسية لاعب الفريق والمعار للاتحاد السكندري لم يحصل على فرصة مشاركة عندما كان فى الزمالك.
وقال عبداللطيف فى برنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك: سيسية لم يحصل علي فرصته عندما كان لاعبا بصفوف الزمالك".
واضاف، كان يجب عودة رزاق سيسية لصفوف الزمالك هذا الموسمللاستفادة بامكانيات اللاعب.
أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن مصطفي محمد سيغيب عن لقاء جازيللي التشادي يوم الأربعاء المقبل بدوري أبطال أفريقيا بسبب الإيقاف.
وقال جعفر فى برنامج زملكاوي المذاع:" مصطفي محمد من المهاجمين المميزين و يجب الحفاظ عليه حتى اذا
وأضاف أن الفترة المقبلة المنتخب بقيادة حسام البدري هيعتمد عليه بشكل كبير.
أشاد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، بحسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري وظهورة بصمته على ذئاب الجبل.
وقال جعفر خلال تواجده فى برنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك :" حسام حسن من المدربين المميزين وبصمته تظهر سريعا مع الفرق التى يتولي تدريبها بالاضافة إلي أنه يجيد التعامل مع لاعبيه نفسيا".
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