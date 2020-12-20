أحمد مجدي يطالب بمحاسبة المسئول في الأهلي عن التعاقد مع جيرالدو وبادجي

علق أحمد مجدي، نجم الزمالك السابق، على استغناء النادي الأهلي عن السنغالي آليو بادجي وعدم حاجة الجهاز الفني للفريق الأحمر لخدمات الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق.
وقال أحمد مجدي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلاميعمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "يجب محاسبة المسئول في الأهلي عن التعاقد مع جيرالدو وبادجي خاصة أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع أجنبي جديد ولا يعرف طريقة الاستغناء
وتابع: "أمير توفيق، مدير التعاقدات في الأهلي كان قايل أن اختيارات اللاعبين تكون من قبل الجهاز الفني أحيانًا وتكون من قبل اللجنة الفنية في النادي في أوقات أخرى، وبشكل عام يجب محاسبة المسئول عن التعاقد مع الثنائي بادجي وجيرالدو".
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