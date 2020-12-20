صالح جمعة يوضح حقيقة اختلاطه بـ شقيقه اثناء الإصابة بكورونا

أكد صالح جمعة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أنه لم يشاهد عبدالله شقيقه خلال فترة إصابته بفيروس كورونا.
وقال صالح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم أشاهد عبد الله جمعة خلال فترة إصابتي بكورونا وليس لي أي علاقة بإصابته بفيروس كورونا".
وأكمل: "قد يكون أحد زملاؤه في الزمالك نقل له العدوى،لكني لم اختلط به نهائيًا في هذا التوقيت".
وكان عبدالله جمعة قد تعرض للاصابة بفيروس كورونا قبل مباراة الزمالك والاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا.
أكد صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن انتقاله للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز تحد جديد لتقديم موسم مميز. وقال جمعة، عبر برنامج
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