صالح جمعة: "شقيقي حاول ضمي للزمالك بعد رحيلي عن الأهلي"

أكد صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، انه كان قريبا من الانضمام للزمالك عقب رحيله عن الأهلي.
وقال جمعة، عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "تحدث معي شقيقي عبد الله بشان الانضمام للزمالك، ولكن تلكالفترة كانت الامور غير مستقرة في النادي لعدم وجود احد عقب رحيل مرتضى منصور ونجله امير.
واكد: تحدث عبد الله مع شيكابالا وطارق حامد ولكن الامور لم تتم في النهاية لان
واشار: امير مرتضى صديقي جدا خارج الكرة، ووقت تجديد شقيقي للزمالك تحدث مع مرتضى ونجله امير. وافصح: منصور قال لي انني سببا في عدم تجديد عبد الله لانني في وقت سابق رفضت الانضمام للزمالك ووقعت للاهلي.
واتم: الزمالك فاوضني كثيرا السنوات الماضية وكان من الممكن ان انضم له.
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