الإسماعيلي: باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي مستمران مع الفريق

تحدث علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، عن رحيل باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي، لاعبي الفريق، خارج قلعة الدروايش في فترة الإنتقالات الشتوية.
وأكد علاء وحيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي
وتابع: "عبدالرحمن مجدي مستمر معالإسماعيلي حتى أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في الصيف المقبل".
الإسماعيلي يستنجد: نعاني من ضغط المباريات ومظلومين مقارنة بباقي الأندية
واستنجد علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، بسمئولي اتحاد الكرة المصرية وخاصة لجنة المسابقات بسبب ضغط المباريات في الموسم الجاري.
وأكد علاء وحيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي
وتابع: "ليس من العدل أن نخوض مباراة أخرى بعد يومين فقط بينما يخوض الخصم مباراته بعد 5 أيام من المباراة السابقة، فذلك يتسبب في عدد من الإصابات داخل الفريق والدليل على ذلك الإصابة القوية التي تعرض لها عبدالرحمن مجدي بمزق 7 ملل في العضلة الخلفية فضلا عن إصابة الوحش وعماد حمدي".
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