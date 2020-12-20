شاهد .. لاعبو منتخب الشباب يخضعون لمسحة كورونا بعد وصولهم إلى القاهرة

خضع لاعبو منتخب الشباب لمسحة كورونا بمجرد وصولهم إلى مطار القاهرة للاطمئنان على حالتهم بعد عودتهم من تونس.

تقرر بقاء لاعبي منتخب الشباب في العزل الصحي بأحد فنادق القاهرة لحين ظهور نتيجة مسحات كورونا التي أجراها اللاعبون بعد وصولهم إلى

القاهرة قادمين من تونس.

وصلت بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، منذ قليل إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة

لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وجاءت البعثة من تونس على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19.

وتوجهت البعثة إلى فندق العزل، للخضوع للحجر الصحي، بعد أن ضرب فيروس كورونا أفراد البعثة، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.