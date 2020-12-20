هل ينتهي شهر العسل بين آرتيتا وارسنال بعد صدمة إيفرتون؟

استمرت معاناة آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز بالخسارة 2-1 أمام إيفرتون في جوديسون بارك ليصبح على بُعد خمس نقاط فقط من منطقة الهبوط اليوم السبت.

وتقدم إيفرتون، الذي صعد إلى المركز الثاني، بهدف في الدقيقة 22 عندما أرسل أليكس إيوبي كرة عرضية وحاول دومينيك كالفرت لوين التسجيل برأسه لكن الكرة اصطدمت بمنافسه روب هولدينج مدافع آرسنال وتحولت بطريق الخطأ في مرماه.

وأدرك فريق المدرب ميكل آرتيتا التعادل من ركلة جزاء نفذها نيكولا بيبي بعد خطأ من توم ديفيز ضد أينزلي ميتلاند نيلس.

لكن إيفرتون استعاد التقدم قبل الاستراحة عندما أرتقى ييري مينا لركلة ركنية نفذها جيلفي سيجوردسون وسجل بضربة رأس قوية.

وتألق جوردان بيكفورد حارس إيفرتون وأنقذ محاولة خطيرة من بوكايو ساكا في الدقيقة الأخيرة ليحقق فريق المدرب كارلو أنشيلوتي فوزه الثالث على التوالي.

ويحتل إيفرتون المركز الثاني برصيد 26 نقطة وبفارق خمس نقاط خلف جاره وغريمه ليفربول المتصدر، بينما يقبع أرسنال، الذي فاز أربع مرات فقط في 14 مباراة، في المركز 15 وله 14 نقطة.