اخبار مصر | احمد مجاهد يحدد موعد انتخابات اتحاد الكرة

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة المصري أن الانتخابات الجديدة ستكون تحت إشراف كامل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال أحمد مجاهد في تصريحات تليفزيوينة لقناة “صدي البلد” اليوم السبت إن انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة ستكون في النصف الثاني من يناير المقبل وتحت إشراف كامل من فيفا.

وأضاف أن الانتخابات سوف يتم إجراؤها خلال بطولة العالم لكرة اليد في النصف الثاني من يناير المقبل.

وأوضح :”سيتم تقديم إعداد خطة مكتملة تشمل الحضور والإجراءات والمكان حول انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة وتقديمها لمجلس الوزراء المصري الأحد بعد المقبل، لأن هناك قرار من رئيس الحكومة بعدم عقد الجمعيات الأهلية”.

وتابع :”هناك اختبار نزاهة سوف يخضع له المرشحون لانتخابات اتحاد الكرة المصري للتأكد من عدم تضارب مصالح”.

وقال:” لن أشارك في انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبل لأن هذا لا يحق له ولا لأعضاء اللجنة الخماسية”.