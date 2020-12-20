الامارات | بالأرقام.. بني ياس ببصمة «إيسيلا» لا يخسر حينما يتقدم بالنتيجة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. بني ياس ببصمة «إيسيلا» لا يخسر حينما يتقدم بالنتيجة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل بني ياس السير بخطى ثابتة وسريعة نحو المراكز الأربعة الأولى في ترتيب دوري الخليج العربي، معتمداً على أفضليته في التسجيل أولاً والتي ساعدته في الفوز في خمس مباريات من أصل ستة انتصارات حققها خلال الموسم الحالي آخرها في لقاء الشارقة يوم الخميس الماضي، ضمن الجولة العاشرة من الدوري، ليؤكد «السماوي» أنه منافس مباشر على إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال آسيا بفضل التغيرات الفنية على مستوى المدرب والتعاقدات الجديدة.

وأظهرت إحصاءات المباريات التي خاضها بني ياس، حتى الآن في دوري الخليج العربي، أنه تقدم خمس مرات على منافسيه في النتيجة، واستطاع أن يحقق الفوز في تلك المباريات أمام الوصل 4-1، وعلى حساب خورفكان 5-صفر، وضد العين 4-1، وفي مواجهة حتا 3-صفر، وأخيراً في لقاء الشارقة الذي حسمه بنتيجة 1-صفر.

ويعد الفوز على الفجيرة في الجولة الثانية الاستثناء الوحيد لبني ياس في الموسم الحالي، لكنه كان على الأقل فرصة للفريق لإظهار شخصيته القوية خلال ذلك اللقاء، إذ إن «السماوي» أنهى وقتها الشوط الأول متأخراً بهدف نظيف لكنه أمطر شباك «الذئاب» في الحصة الثانية بتسجيله ثلاثة أهداف منحته الانتصار.

واللافت أن 10 أهداف من أصل 21 سجلها بني ياس في شباك منافسيه حتى الآن جاءت في الشوط الثاني، ما يعكس مدى انضباط والتزام اللاعبين بتوجيهات المدرب الروماني دانيال إيسيلا التي منحت الفريق الفوز في ثلاث مباريات مهمة، إذ إن أهداف الشوط الثاني (الذي يطلق عليه شوط المدربين) أسهمت في حسم النتيجة أمام الفجيرة وحتا والشارقة، بينما صام خط هجوم الفريق في ثلاثة لقاءات فقط من أصل 10 جولات وكانت أمام عجمان صفر-صفر وكلباء صفر-2 والنصر صفر-1.

وأمام النجاحات التي يقدمها الفريق في الموسم الحالي تحت قيادة مدرب الروماني دانيال إيسيلا، أصبح الأخير هدفاً لنادي النصر السعودي، وفقاً لما ذكرته صحيفة «مونتريال إكسبريس» الرومانية، أمس، أن النادي السعودي قدم عرضاً مغرياً للمدرب براتب يصل إلى مليونَيْ يورو، وهو ضعف ما يتقاضاه في الوقت الحالي مع بني ياس.

وأكدت الصحيفة أن السبب وراء اهتمام الأندية بالمدرب الروماني إيسيلا يعود لنجاحه الحالي مع بني ياس، خصوصاً أن النتائج الممتازة كانت عاملاً أساسياً في جذب الانتباه إليه من نوادٍ عدة في الخليج العربي، وفي مقدمتها النصر السعودي، الذي يصر على الحصول على خدمات المدرب بعقد رائع.

وقالت الصحيفة إن النصر السعودي يرى في المدرب إيسيلا الحل الأمثل لإخراج الفريق من الأزمة التي يمر بها، رغم أن تجربته في الدوري السعودي كانت مع فريق الحزم الذي لا يصنف من الأندية القوية لكن الإدارة النصراوية تعتقد رغم ذلك أنه يعد الخيار الأنسب لخلافة المدرب روي فيتوريا.

وترى الصحيفة الرومانية أنه في حال أراد النصر السعودي التعاقد مع المدرب دانيال إيسيلا، فإنه سيكون مطالباً بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، وأضافت: «صحيح أن الشرط الجزائي لفسخ عقد إيسيلا، يحتاج مبالغ ضخمة لكن هذا المبلغ لن يقف في طريق إدارة النصر».

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