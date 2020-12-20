الامارات | ناصر عبدالهادي: بديل مالابا نجم مباراة اتحاد كلباء والوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عبدالهادي: بديل مالابا نجم مباراة اتحاد كلباء والوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - امتدح لاعب اتحاد كلباء، ناصر عبدالهادي، مهاجم فريقه، أحمد عامر، ووصفه بأنه كان نجم المباراة التي تعادل فيها كلباء مع الوحدة، أول من أمس، من دون أهداف، في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي.

وقال ناصر عبدالهادي لـ «الإمارات اليوم»: «أحمد عامر، الذي لعب بدلاً من التوغولي بينيل مالابا، كان نجم المباراة، وكان بإمكانه تسجيل أهداف تحسم النتيجة لولا براعة حارس الوحدة، محمد الشامسي، وكان بحاجة إلى التوفيق ليسجل أكثر من هدف جميل».

وتابع: «تعاهدنا قبل المباراة على أن نواصل العطاء بقوة، وأن نحافظ على سلسلة النتائج الإيجابية، وتمكنا من ذلك لأن التعادل أمام فريق بإمكانات الوحدة يعد شيئاً جيداً، لكننا كنا نستحق الفوز، والمهم أننا مازلنا موجودين مع كبار الدوري في ترتيب فرق البطولةـ وسنعمل على تعزيز ذلك بقوة في المباريات المقبلة». وأضاف: «نعتز بوجود مالابا بيننا باعتباره قامة فنية في الفريق، وافتقدناه في المباراة ونتمنى عودته السريعة، لكن في الوقت نفسه تمكن أحمد عامر من أن يهدد مرمى الوحدة ويسدد من أربع محاولات، وكان قريباً من هز الشباك». وبخصوص مواجهته لفريقه السابق، قال: «أعتز بفريقي السابق الذي أوصلني إلى المنتخب الوطني عندما كنت ألعب في صفوفه، لكننا في عصر الاحتراف والإخلاص دائماً للفريق الذي ألعب في صفوفه». وعن المباراة المقبلة أمام العين، أكد عبدالهادي، أن الهدف واحد لا يتغير وهو تحقيق النتائج الإيجابية. ورفع اتحاد كلباء رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، بينما رصيد الوحدة 15 نقطة في المركز الثامن.

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