الامارات | مصفوت يحقق فوزه الأول.. والعربي يتعادل مع دبا الحصن في «الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن مصفوت يحقق فوزه الأول.. والعربي يتعادل مع دبا الحصن في «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل العربي مع دبا الحصن بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بملعب العربي في أم القيوين أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، سجل للعربي فارس الجابري (13) والبرازيلي لويس فينيكيوس (88) ومواطنه لوان مارتنيس (90+3)، بينما سجل أهداف دبا الحصن محمد المربوعي «هاتريك» في الدقائق (19، 53، 82)، وفي مباراة ثانية فاز مصفوت على الذيد بثلاثية نظيفة في أول انتصار له في البطولة، وسجل الأهداف سعود فرج (33) وياسين عبيد (39) وجاردل أوليفيرا (90+4).

وتصدر البطائح ترتيب فرق البطولة برصيد 12 نقطة يليه الإمارات ودبا (10) نقاط، ثم مسافي (9)، ودبا الحصن (8) بينما جاء التعاون خامساً بسبع نقاط ودبا الفجيرة سادساً بخمس نقاط، والحمرية والعروبة في المركزين السابع والثامن بخمس نقاط، ثم أتى مصفوت تاسعاً (3 نقاط) والعربي عاشراً بثلاث نقاط وبفارق الأهداف وأخيراً الذيد (نقطة واحدة).

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