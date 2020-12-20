الامارات | بعد الخسارة من العين.. مدرب النصر يطلب عدم التدخل في عمله

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخسارة من العين.. مدرب النصر يطلب عدم التدخل في عمله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف يورشيتش، من الصحافيين عدم التدخل في عمله أو توجيه أسئلة ليست من اختصاصهم، عقب الخسارة من العين في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، أول من أمس، وفقدان ثلاث نقاط أخرى في صراع المنافسة على لقب الدوري الغائب منذ 34 عاماً.

وكان العين قد نجح في إلحاق أول هزيمة بالنصر هذا الموسم على استاد آل مكتوم بنتيجة 2-1، ليحافظ العين على آماله في المنافسة على لقب الدوري، وفي المقابل تراجع النصر عن مشاركة الشارقة والجزيرة في الصدارة، واكتفى بالمركز الثالث في ختام الجولة العاشرة، وفشل الفريق في تخطي حقيقة مؤلمة قابلته على مدار ست سنوات، هي عدم الفوز على العين في بطولة الدوري.

ورداً على سؤال أحد الصحافيين، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، عن تأخره في الدفع بالبدلاء رغم التأخر في نتيجة المباراة، قال كرونسلاف: «ليس هذا من اختصاصك أو عملك، عملك أن تسأل لماذا لم يتم إحراز الفرص السهلة التي سنحت للفريق، كنا الأفضل والأخطر طوال المباراة، فرص سهلة وكرات في العارضة والقائم، وسوء توفيق غير طبيعي، أما سؤالك لماذا لم يلعب لاعب معين أو تأخر الدفع به، فهذا عملي كمدرب، أنا من أحدد ذلك وليس أنت، أنا أرى أن اللاعبين في الملعب لم يقصروا، وأنا من يحدد من اللاعب الذي يجب وجوده في الملعب».

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة هجوماً على مدرب النصر بسبب الخسارة، خصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها العين من غيابات ونقص في الصفوف، إضافة إلى طرد بندر الأحبابي في بداية المباراة.

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