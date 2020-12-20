الامارات | منتخب الناشئين يفوز على البحرين في «الودية الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يفوز على البحرين في «الودية الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2004 على المنتخب البحريني بهدف نظيف، في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما، أول من أمس، على استاد مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة، في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً، التي تستضيفها مملكة البحرين العام المقبل.

سجل الهدف اللاعب يوسف إبراهيم البلوشي، في الدقيقة 30.

خاض المنتخب المباراة بتشكيلة ضمت: سعيد سالم، ومنصور برغش، ويوسف البلوشي، وسعود المري، وجمال السعدي، وعلي سعيد، ومحمد عبدالسلام، وسلطان عادل، وعلي إبراهيم، وعبدالله أحمد، وخالد علي.

وأجرى المدرب الوطني، ماجد سالم الزعابي، ستة تبديلات خلال المباراة، حيث أشرك بدرالسويدي، وعبدالله الشيباني، وأحمد المرزوقي، ونواف مسعود، وعبدالرحمن الحوسني، ومحمد الحارثي، بدلاً من خالد علي، ومنصور برغش، وسعود المري، ومحمد عبدالسلام، وجمال السعدي، وسلطان عادل.

ويلتقي المنتخبان مجدداً، غداً، على الملعب ذاته.

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