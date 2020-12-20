الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اهتمام
ذكرت صحيفة «أفريكان فوتبول» أن نادي الجزيرة أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النيجيري، هنري أونيكورو، مشيرة إلى أن لاعب موناكو الفرنسي لديه عروض أوروبية أخرى.
مدرب
بدأ مسؤول في أحد أندية الدرجة الأولى تلقي سِيَر ذاتية لمدربين من وكلاء أعمال، تمهيداً للتعاقد مع مدرب جديد بدلاً من المدرب الحالي، على الرغم من أن نتائج الفريق جيدة، لكنه تلقى خسارة مفاجئة.
تأثير
حاول بعض الموجودين على مقاعد بدلاء الوحدة التأثير في الحكم، محمد بن خادم، أثناء مراجعته لحالة ركلة جزاء محتملة أمام اتحاد كلباء، إذ كانوا ينادون بصوت عالٍ (ضربة جزاء)، لكن الحكم حافظ على هدوئه ولم يحتسب اللعبة ركلة جزاء.
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