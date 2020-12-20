شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: أدعم أحمد مجاهد بكل قوة في قيادته لاتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم، أنه سيدعم المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الجديد، بكل قوة للنجاح في مهمته وقيادة المنظومة الرياضية.
وقال إبراهيم فايق، في تصريحات تليفزيونية: «المهندس أحمد مجاهد إداري مخضرم ورجل دولة ووطني شريف ومحترم هدفه خدمة بلده ورعاية مصالح بلده لذلك علينا جميعا دعمه ومساندته بكل قوة.. وهناك من سيحاربه ويهاجمه».
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