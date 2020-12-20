شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب يكشف كواليس تعامله مع لاعبي الشباب في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن وضع لاعبي منتخب الشباب كان صعبا.

وقال أبوالعلا خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «مصابو منتخب الشباب لم يكن معهم مرافقا طبيا، بدأنا مع اللاعبين لنعرف أعراضهم وموعدها».

وأكمل: «بعيدا عن أي حدث عن أجواء المؤامرة ضد المنتخب لكن الوضع كان صعب طبيا، وصول منتخب مصر لهذا العدد من مصابي كورونا كان ينذر بارتفاع الأعداد بمرور الوقت».

وأتم: «كل أعراض لاعبي المنتخب بسيطة ولا تستوجب عزل بالمستشفى، ربيع ياسين يعاني من بعض أعراض كورونا».

وأشار: «منتخب الشباب توفرت له المساعدة في بعض المواقف خلال وجود بعثة الفراعنة في تونس، ولم يكن من المنطقي الدفع بلاعب مصاب حتى يستكمل منتخب الشباب البطولة».

وأتم: «منتخب الشباب طالما أنه وصل لهذا العدد من الإصابات فمن المتوقع أن تحدث زيادة الأيام المقبلة».