شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يهنئ اللجنة الثلاثية بتولي إدارة اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، التهنئة للجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد.

ونشر الموقع الرسمي للإسماعيلي نص التهنئة وجاءت كما يلي:

يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بخالص التهنئة للجنة الثلاثية التي يترأسها أحمد مجاهد، وتضم في عضويتها كل من أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي، والمنوط بها إدارة شؤون كرة القدم لحين إجراء الانتخابات.

ويتمنى المجلس النجاح للجنة التي تولت المهمة في توقيت صعب للغاية، مؤكدا ثقته في قيام اللجنة بأدائها على أكمل وجه وتدعيم مبدأ العدالة بين كافة الأندية وهو ما يصب في صالح الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية.

وكان الاتحاد الدولى قد قرر تعيين لجنة ثلاثية بعد توجيه الشكر للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى وذلك من أجل تنظيم عملية انتخاب مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد.