شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي: «هل وجود رئيس البعثة مع منتخب الشباب يمنع كورونا؟» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال محمد على، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق ورئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، أن عدم سفره مبكرا مع البعثة بسبب خطاب الفيفا.
وقال جمال خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «عدم سفري مبكرا كان بسبب وجود خطاب من الفيفا في هذا الوقت بشأن تقليص اللجنة من 5 إلى 3، لذلك حضرت الجمعية العمومية ومحمد فضل اعتذر عن الاستكمال، كما تعرضت سحر عبدالحق وأحمد عبدالله لإصابات كورونا، ولم يكن هناك سواي أنا وعمرو الجنايني».
وأكمل: «هل وجود رئيس بعثة سيمنع الكورونا؟ الإجراءات الإدارية الخاصة بي هي حجز الملعب والفندق والاتوبيس فقط، أما الإجراءات الثانية المدير الفني هو من يحددها كما أن هناك جهاز طبي».
وأتم: «أجهز تقريرا كاملا عن معسكر منتخب الشباب في تونس بكل التفاصيل والمستندات لتسليمه لاتحاد الكرة».
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