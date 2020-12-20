شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستنجد باتحاد الكرة لتجنب ضغط المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استنجد علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، بسمؤولي اتحاد الكرة المصري، وخاصة لجنة المسابقات بسبب ضغط المباريات في الموسم الجاري.

وأكد علاء وحيد في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «نستنجد بمسؤولي اتحاد الكرة من أجل تحقيق العدالة بسبب ضغط المباريات التي يعاني منه النادي الإسماعيلي».

وتابع: «ليس من العدل أن نخوض مباراة أخرى بعد يومين فقط بينما يخوض الخصم مباراته بعد 5 أيام من المباراة السابقة، فذلك يتسبب في عدد من الإصابات داخل الفريق والدليل على ذلك الإصابة القوية التي تعرض لها عبدالرحمن مجدي بمزق 7 ملل في العضلة الخلفية فضلا عن إصابة الوحش وعماد حمدي».