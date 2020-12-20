شكرا لقرائتكم خبر عن علاء وحيد: «المحمدي» و«مجدي» مستمران مع الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، عن رحيل باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي، لاعبا الفريق، خارج قلعة الدروايش في فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد علاء وحيد في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «لن نستغنى عن عبدالرحمن مجدي وباهر المحمدي في الميركاتو الشتوي فهم أحد الأعمدة الأساسية للفريق».

وتابع: «عبدالرحمن مجدي مستمر مع الإسماعيلي حتى أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في الصيف المقبل».