شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر علي عودة رزاق سيسيه في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن مسئولي نادي الزمالك قرروا إعادة الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم خط هجوم الفارس الأبيض.

وأضاف عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «سيسيه كان معارًا للاتحاد السكندري حتي نهاية الموسم الجاري، لكن مع فترة التألق التي يعيشيها مع ناديه، ونجاحه في تسجيل هدفين في أول جولتين بالدوري، دفع مسؤولي الزمالك للمطالبة بعودته في يناير المقبل».