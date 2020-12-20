شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: يجب أن يتم التعامل بشكل محترم مع منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي طارق يحيى، مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك، أن منتخب الشباب وصل للقاهرة منذ قليل.

وقال يحيى في برنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك: «يجب أن يتم التعامل بشكل محترم مع منتخب الشباب ونقدر موقفهم بعد الأزمة التي تعرضوا لها».

ووصلت بعثة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، منذ قليل إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.