كلوب يكشف حقيقة معاقبة صلاح بالدكة بعد تصريحات الشارة.. ويعلق على رحيله لإسبانيا.. ويفسر غضب ماني

كتب: ضياء السقا

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن ساديو ماني لم يكن غاضبًا أثناء استبداله بسبب محمد صلاح، مؤكدًا على رضاه عن سلوك اللاعب وإلتزامه بالتعليمات.

وقال كلوب في تصريحاته لقناة "بي تي سبورت" الفضائية عقب الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 7-0: "إنه (ماني) لم يكن غاضبًا بسبب مشاركة محمد صلاح بدلًا منه."

وتابع: "إنه لم يكن سعيدًا ونظر إلى الساعة، وربما يكون الأمر بسبب الركلة الحرة لكن لا أعلم بالتحديد، لكنه لم ينتظر في الملعب حتى لعب الركلة الحرة."

وأضاف: "أعتقد أنك لا تستطيع أن تلعب كرة القدم إذا كنت دائمًا كالجندي وتفعل ما ما يمليه عليه قائدك، إنهم يفعلون ما أقوله لكنه في النهاية بشر ولهم ردود أفعال، وعقب المباراة ساديو كان بخير حال."

وخرج النجم السنغالي عن شعوره، وبدا منفعلا، وظل يردد كلمات غاضبة أثناء استبداله في لقاء كريستال بالاس، ضمن منافسات الأسبوع الـ14 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقام الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول باستبدال ماني بعد مرور 57 دقيقة من عمر لقاء كريستال بالاس والدفع بزميله الدولي المصري محمد صلاح، الذي بدأ المباراة من مقاعد البدلاء.

كلوب يوضح سبب جلوس صلاح على الدكة

وعن سبب جلوس صلاح على الدكة قال كلوب: "لأول مرة من فترة كان لدينا فرصة إبقاء صلاح على الدكة.. لقد لعب كل المباريات الأربع السابقة.. إشراكه في نصف الساعة الأخير كان فكرة جيدة من وجهة نظري.. فعلنا ذلك رغم أن النتيجة كانت مريحة".

وأشارت بعض التقارير الإعلامية، أن سبب استبعاد صلاح جاء بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن إحباطه لعدم حصوله على شارة قيادة ليفربول خلال مواجهة ميتيلاند في دوري أبطال أوروبا، ومنحها لألكسندر أرنولد.

وقال صلاح في تصريحات لصحيفة " أس" الإسبانية:" شعرت بإحباط شديد بسبب عدم ارتداء شارة القيادة أمام ميتييلاند، ولكن في النهاية هذا هو قرار المدرب يورجن كلوب وأنا أقبله".

كلوب يرفض التعليق على رحيل صلاح

من جانبه، رفض يورجن كلوب الرد على سؤال حول إمكانية انتقال نجم فريقه، محمد صلاح، إلى الدوري الإسباني يوما ما، قائلا: "ليس لدي ما أقوله في هذا الشأن".

وكان صلاح، صرح لجريدة آس الإسبانية: "ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل، لكن حاليا كل تركيزي مُنصب على الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا مجددا رفقة فريقي، سؤال صعب، لكن حاليا بإمكاني القول بأن كل شيء في يد النادي. بالطبع أريد تحطيم الأرقام هنا في ليفربول، وأكرر أريد تحطيم كافة الأرقام، لكن كل شيء في يد إدارة النادي بشأني".