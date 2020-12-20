ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على كريستال بالاس.. وقائمة الهدافين بعد هدفي صلاح

كتب: ضياء السقا

اكتسح ليفربول، مضيفه كريستال بالاس بسبعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما عصر السبت، على "ملعب سيلهرست بارك"، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وشارك النجم المصري محمد صلاح كبديل في الدقيقة 58، ونجح في تسجيل هدفين، وصنع آخر.

وصنع صلاح هدف فيرمينو الخامس لليفربول في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، بعدما منحه تمريرة ساحرة.

وأحرز صلاح الهدف السادس لفريقه في الدقيقة 82 ورفض الاحتفال بعد مشاركته في المباراة كبديل لساديو ماني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، قبل أن يحرز الهدف الثاني له والسابع لفريقه قبل نهاية المباراة بدقائق.

وأظهرت اللقطات الحزن على صلاح بسبب جلوسه على دكة البدلاء، كما لم تظهر عليه الفرحة بعد إحرازه الهدفين.

وواصل ليفربول الانفراد بصدارة جدول ترتيب بريميرليج برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن توتنهام الوصيف برصيد 25 نقطة، فيما يأتي ليستر سيتي ثالثاً برصيد 24 نقطة، وبفارق الأهداف عن ساوثهامبتون صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، انفرد صلاح بصدارة ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن سجل هدفين في شباك كريستال بالاس.

وفيما يلي ترتيب هدافي "البريميرليغ" حتى الآن:

1- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 13 هدفا.

2- دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) برصيد 11 هدفا.

3- الكوري الجنوبي سون هيونغ مين برصيد 11 هدفا.

4- جيمي فرادي (ليستر سيتي) برصيد 10 أهداف.

5- هاري كين (توتنهام هوتسبير) برصيد 9 أهداف.

6- باتريك بامفورد (ليدز يونايتد) برصيد 9 أهداف.