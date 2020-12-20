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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 19 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت الموافق 19 / 12 / 2020، عددا من الأخبار المهمة على مستوى اتحاد الكرة والأهلى والزمالك والتى يأتى على رأسها رغبة أول أغسطس الأنجولى فى استعادة الجناح الدولى الأنجولى جيرالد ودا كوستا، لاعب الأهلي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، وفشله فى إثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر منذ قدومه فى يناير 2018 من نفس النادى.
أول أغسطس الأنجولى يطلب استعادة جيرالدو من الأهلي
كشفت تقارير صحفية أن نادى أول أغسطس الأنجولى يرغب فى استعادة الجناح الدولى الأنجولى جيرالد ودا كوستا، لاعب الأهلي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، لاسيما بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، وفشله فى إثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر منذ قدومه فى يناير 2018 من نفس النادى.
اتفق مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، على موعد فتح باب الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها بنهاية شهر يناير المقبل، وكشف مصدر فى اتحاد الكرة، أنه سيتم فتح باب الترشح الأسبوع المقبل، وبمجرد وصول موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على لائحة النظام الأساسي بعد الانتهاء من التعديلات الخاصة بها.
قال محمد صلاح، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، "محدش يزايد على زملكاويتى وأنا لا ضد فرجانى ساسى ولا أشرف بن شر قى ولكن مصلحة الفريق الأهم".
وأضاف صلاح، فى تصريحات لبرنامج أخبارنا على قناة الزمالك، "أنا مسئول عن كل كلمة طلعت منى، أنا لست ضد نادى الزمالك، والجميع يعمل لمصلحة النادى وجماهيره اتحملت كتير معنا، واستحملت ساسى كتير وفضل فترة كبيرة لا يؤدى جيدا، لم أطلب منه أن يرحل ولكن نصحت بضرورة اجتماعه مع مجلس الإدارة حينها لعلاجه نفسياً لأنه كان غير مستقر نفسياً فى الفترة الماضية.
الطلائع يعلن تعافى بسام ولاشين ومنسى وسطوحى من فيروس كورونا
أعلن نادى طلائع الجيش تعافى الرباعى "محمد بسام ومهند لاشين وناصر منسى وخالد سطوحى" من فيروس كورونا، بعد المسحة التى خضع لها اللاعبون استعداداً لمواجهة مصر المقاصة بعد غيابهم عن مواجهة أسوان بعد إصابتهم بالفيروس.
جلسة بين باتشيكو وزيزو بعد تراجع مستواه
تحدث البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، مع أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق على هامش مران اليوم حول أسباب عدم تركيز اللاعب في المباريات الأخيرة ما أدى لظهوره بمستوى أقل من المعروف عنه، وطلب باتشيكو من زيزو ضرورة العودة لتركيزه مرة أخرى وعدم الانشغال بعروض الاحتراف التى تلقاها مؤخرا بصورة شفهية.
أحمد سامى ينافس موسيمانى على تحقيق رقم مميز فى الدورى
نجح أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة بنادى سموحة، فى تحقيق رقم مميز بمشواره مع الفريق السكندرى فى الدورى الممتاز بعدما تجنب الخسارة للمباراة العاشرة على التوالى منذ توليه المهمة الموسم الماضى خلفا لحمادة صدقى، بالإضافة إلى الحصول على المركز الخامس فى جدول المسابقة.
وصلت بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، منذ قليل، إلى مطار قرطاج بتونس، استعدادًا للعودة إلى القاهرة، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.
قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالى جيمى باتشيكو، اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين لم يشاركوا بلقاء بيراميدز الأخير، وخاضوا فقرة فنية قوية تحت قيادة مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق، تم خلالها تنفيذ بعض الأمور والجمل التكتكية، وظهر هؤلاء بشكل قوي وجاهزية فنية للمباريات المقبلة.
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