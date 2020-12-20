شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 19 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت الموافق 19 / 12 / 2020، عددا من الأخبار المهمة على مستوى اتحاد الكرة والأهلى والزمالك والتى يأتى على رأسها رغبة أول أغسطس الأنجولى فى استعادة الجناح الدولى الأنجولى جيرالد ودا كوستا، لاعب الأهلي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، وفشله فى إثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر منذ قدومه فى يناير 2018 من نفس النادى.

أول أغسطس الأنجولى يطلب استعادة جيرالدو من الأهلي

كشفت تقارير صحفية أن نادى أول أغسطس الأنجولى يرغب فى استعادة الجناح الدولى الأنجولى جيرالد ودا كوستا، لاعب الأهلي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، لاسيما بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، وفشله فى إثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر منذ قدومه فى يناير 2018 من نفس النادى.

اتفق مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، على موعد فتح باب الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها بنهاية شهر يناير المقبل، وكشف مصدر فى اتحاد الكرة، أنه سيتم فتح باب الترشح الأسبوع المقبل، وبمجرد وصول موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على لائحة النظام الأساسي بعد الانتهاء من التعديلات الخاصة بها.

قال محمد صلاح، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، "محدش يزايد على زملكاويتى وأنا لا ضد فرجانى ساسى ولا أشرف بن شر قى ولكن مصلحة الفريق الأهم".

وأضاف صلاح، فى تصريحات لبرنامج أخبارنا على قناة الزمالك، "أنا مسئول عن كل كلمة طلعت منى، أنا لست ضد نادى الزمالك، والجميع يعمل لمصلحة النادى وجماهيره اتحملت كتير معنا، واستحملت ساسى كتير وفضل فترة كبيرة لا يؤدى جيدا، لم أطلب منه أن يرحل ولكن نصحت بضرورة اجتماعه مع مجلس الإدارة حينها لعلاجه نفسياً لأنه كان غير مستقر نفسياً فى الفترة الماضية.

الطلائع يعلن تعافى بسام ولاشين ومنسى وسطوحى من فيروس كورونا

أعلن نادى طلائع الجيش تعافى الرباعى "محمد بسام ومهند لاشين وناصر منسى وخالد سطوحى" من فيروس كورونا، بعد المسحة التى خضع لها اللاعبون استعداداً لمواجهة مصر المقاصة بعد غيابهم عن مواجهة أسوان بعد إصابتهم بالفيروس.