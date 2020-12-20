شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: مدة عملنا فى الجبلاية "شهرين" وكُلفنا بالدعوة للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" كلف اللجنة بتسيير أعمال الجبلاية حتى 31 يناير 2021، مع التجهيز للدعوى لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة فى المرحلة المقبلة، لافتًا إلى إنه لايجوز أن يحتفل اتحاد الكرة بمرور 100 عام على تأسيسه فى ظل عدم وجود مجلس إدارة منتخب.

وأضاف مجاهد خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" مع سيف زاهر، أن اللجنة الثلاثية مكلفة بالعمل لمدة شهرين فقط، ومن ضمن مهمتها الدعوى للانتخابات، لافتًا إلى إن الانتخابات فى هذا التوقيت تخالف بنود القانون المصري الذى يلزم بإجراء الانتخابات لأي اتحاد ومنهم اتحاد الكرة بعد نهاية الدورة الأولمبية التى ستُلعب في طوكيو خلال شهر يوليو 2021.

تابع رئيس اللجنة الثلاثية حديثه، مشيرًا إلى إنه سيعقد اجتماعًا مع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الأسبوع المقبل، للحديث حول ملف الانتخابات، وكيف سيتم إجراءها بعد الرجوع للدولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

أردف أحمد مجاهد حديثه، مشيرًا إلى إنه سيتم تقديم تقرير شامل للاتحاد الدولى عن وضع اتحاد الكرة، وعن السبب وراء اختياره لرئاسة اللجنة، قال: "من الطبيعى أن يبحثوا عن مصدر ثقة لهم، وصاحب خبرات، ويستطيع إدارة المرحلة، ولا يمكن أن يتم اختيار أى شخص لا يعرفون عنه شيئًا".