شكرا لقرائتكم خبر عن ميشيل يانكون: الشناوى ولد ليصبح حارس مرمى والمنافسة بين ثلاثى الحراس صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ميشيل يانكون مدرب حراس النادى الأهلى، أن التتويج بالثلاثية انتصار مهم لكل لاعب وفرد فى منظومة الأهلى والألقاب تنسب إلى الجميع وكل واحد بذل قصارى جهده لحصد الدورى والكأس ودورى الأبطال.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج حلقة خاصة مع أسامة حسنى على قناة الأهلى، "بدأت الموسم مع الشناوي ببرنامج خاص و حصل تطوير كبيره لمستواه لأن لديه الموهبة و العقلية و الثقة التي تؤهله للوصول لهذا المستوى بدأت من بداية الموسم الماضى على العمل مع الشناوى على تغير وتطوير مستواه وقد حدث بالفعل والشناوى يتوفر عنده الموهبة والشخصية والثقة اللازمة".

وتابع يانكون، الشناوي كانت لديه أخطاء قمنا بتصحيحها واستطاع أن يلعب تمريرات بشكل جيد لمساعدة زملائه ، مضيفا: لابد أن يكون حارس مرمى النادي الاهلي حارس كبير يستطيع تحمل الضغوط في المبارايات الكبيره وأن يكون مركز طول المباراه .

وواصل الشناوى مستواه الحقيقى ظهر بنهاية الموسم ولديه موهبة وثقة وهى أهم العوامل التى ساعدته على التألق ، مضيفا: دور حارس المرمى فعال مع الفريق فى بناء الهجمة وصناعة الأهداف والأهم فى كرة القدم الحديثة أن يلعب الحارس بقدميه للحفاظ على الكرة والتركيز مهم للحارس طوال المباراة وعليه صناعة الفارق مضيفا الشناوى حاسم ويركز بشكل كامل وبخاصة فى ضربات الجزاء وأدرك أنه قوى وأصبح أكثر قوة للخصوم

واستكمل ميشيل، الشناوى نضج لتحفيز زملائه وهو قائد مثالى للأهلى وتحدث بين الشوطين فى مباراة الزمالك فى النهائى الافريقى، مضيفا: أن الشناوى لا يصلح غير للعب فى حراسة المرمى وولد ليكون حارس مرمى مخضرم ولديه امكانيات كبيرة ويعرف طريقة عملى جيد.

وأردف على لطفى البديل الأنسب للشناوى وعليه اللعب بنفس الكفاءة ومستوي لطفى يتقدم بشكل كبير ولكنه مستعد وجاهز وينتظر الفرصة وعليه إثبات نفسه وعندى ثقة فيه ولا يجوز قمارنة حراس الأهلى الثلاثة مع بعضهم لكل منهم طريقة لعب مختلفة وعلى يساعد الشناوى فى ارتفاع مستواه ولطفى يعطي كل ما يملك فى التدربيات والمنافسة بينهم الثلاثى صحية ومن بعدهم مصطفى شوبير.

وواصل مدرب حراس مرمى الاهلى حديثه : "مساء الفل على جماهير النادي الأهلي".. كل الألقاب اللي حققناها الجمهور له دور بها، مضيفا المنافسه بين الثلاث حراس منافسه صحيه بمعني ان كل حارس بيدي اللي عنده و يحاول يتعلم حاجه جديده و ده بيحصل ما بين حراس الاهلي زيهم زي الانديه الكبيره مثل برشلونه و ريال مدريد.

وزاد فى قوله : مش سهل ان اي حد يحل محل محمد الشناوي و لدي ثقه كبيره في علي لطفي لان باقي الحراس يستمدون الثقه من الشناوي ، انا مستني ان لما يجي فرصه اتمنى ان لطفي يثبت نفسه ، كل واحد من الحراس الثلاثه لديه اسلوب خاص و يؤهلهم للعب للمنتخب

وأتم الشناوي اتولد ليكون حارس مرمى والشناوي لديه من النضج الكافي انه يبقي قائد للفريق و يقدر يحمس و يشجع الفريق ، و اعتقد انه حتى لو اي لاعب لديه مشكله في الملعب فالشناوي يستطيع حلها و ده بيكون في مصلحة الجميع بدون ما يهدر طاقه كبير و يواصل تركيزه و هذه شخصية حارس المرمى الكبير

واختتم يانكون، الشناوي مركز دايما في كل حاجه مش بس ضربات الجزاء وأدرك انه أصبح حارس كبير وبالتالي اكثر حسما، مضيفا: لديه خبرات كبيرة وشخصية مرحة.