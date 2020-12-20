شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 19 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت الموافق 19 / 12 / 2020، عددا من الأخبار المهمة فى الزمالك والتى يأتى على رأسها الجلسة السريعة التى عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مع اللاعبين وطالب فيها بطي صفحة لقاء بيراميدز الأخير فى الدورى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، وذلك للتركيز فى المواجهات المقبلة وشدد المدير الفني على اللاعبين بالاستعداد القوى لبدء المشوار الأفريقي، وتحقيق نتيجة وانطلاقة طيبة وقوية فى دورى أبطال أفريقيا.

كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك أن عودة الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري، فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أمر مستحيل، بسبب عدم وجود بند فى عقده يسمح للزمالك باستعادته فى منتصف الموسم.

تحدث البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، مع أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق على هامش مران اليوم حول أسباب عدم تركيز اللاعب في المباريات الأخيرة ما أدى لظهوره بمستوى أقل من المعروف عنه، وطلب باتشيكو من زيزو ضرورة العودة لتركيزه مرة أخرى وعدم الانشغال بعروض الاحتراف التى تلقاها مؤخرا بصورة شفهية.

تقسيم لاعبى الزمالك لمجموعتين ومران تكتيكى فنى استعدادًا لجازيل التشادى قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالى جيمى باتشيكو، اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين لم يشاركوا بلقاء بيراميدز الأخير، وخاضوا فقرة فنية قوية تحت قيادة مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق، تم خلالها تنفيذ بعض الأمور والجمل التكتكية، وظهر هؤلاء بشكل قوي وجاهزية فنية للمباريات المقبلة.

رُزق كريم بامبو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمولوده جديد، وأطلق عليه اسم "نوح"، وحرص اللاعبون والجهاز الفني للفريق، وأشرف قاسم المشرف العام على الكرة، وعبد الحليم علي مدير الكرة، على تهنئة اللاعب بقدوم المولود الجديد.

مران الزمالك.. عودة عبدالله جمعة.. راحة لشيكا ومصطفى محمد.. وجلسة مع زيزو تواجد عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، بالتدريبات التى أقيمت على ملعب النادى، وذلك عقب تعافيه من فيروس كورونا، والاطمئنان عليه ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تأهيليا للاعب، يؤديه على هامش المران وقام اللاعب بالجرى حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات التأهيلية، تحت قيادة محمد السيد أخصائي التأهيل بالفريق، على أن يستكمل باقي البرنامج التجهيزي بالجيمانيزيوم، استعدادا للانتظام بشكل كامل في التدريبات خلال الوقت القادم.

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران اليوم، السبت، وطالب المدير الفني اللاعبين بطي صفحة لقاء بيراميدز الأخير فى الدورى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، وذلك للتركيز فى المواجهات المقبلة وشدد المدير الفني على اللاعبين بالاستعداد القوى لبدء المشوار الأفريقي، وتحقيق نتيجة وانطلاقة طيبة وقوية فى دورى أبطال أفريقيا.