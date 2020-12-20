7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت الموافق 19 / 12 / 2020، عددا من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها صعوبة عودة الإيفواري رزاق سيسيه إلى الفريق الأبيض ، فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، بسبب عدم وجود بند فى عقده يسمح للزمالك باستعادته فى منتصف الموسم.

مصدر بالزمالك يؤكد استحالة عودة سيسيه فى يناير المقبل

كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك أن عودة الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري، فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أمر مستحيل، بسبب عدم وجود بند فى عقده يسمح للزمالك باستعادته فى منتصف الموسم. وقال المصدر، لليوم السابع، إن رزاق سيسيه من المحترفين المميزين فى الدورى المصري ويمتلك مستوى ثابتة خلال المواسم الماضية، ما يجعله إضافة قوية للزمالك عقب عودته بنهاية الموسم الجارى.

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