أحمد مجاهد: مفيش تسريح للجيل ده وهيكمل لأولمبياد 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: مفيش تسريح للجيل ده وهيكمل لأولمبياد 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة أن المسؤوليات كبيرة، مضيفا: "ربنا يكفينا شرها ويقوينا عليها، وأنه لا يوجد تسريح لهذا الجيل وسيستمر حتى 2024".
وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"، أن أهم الملفات المطروحة في الفترة القادمة تأتي في سياق ااستكمال الملفات التي بدأتها اللجنة الخماسية لان القرار نص على إستبدال الأسماء.
وقال، أوجه الشكر للجنة السابقة والسيد عمرو الجنايني لما قدموه من جهد كبير قامو به خلال الفترة الماضية فقرار الاتحاد الدولي عبارة عن إستبدال أسماء.
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