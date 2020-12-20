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أحمد مجاهد: مفيش تسريح للجيل ده وهيكمل لأولمبياد 2024

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة أن المسؤوليات كبيرة، مضيفا: "ربنا يكفينا شرها ويقوينا عليها، وأنه لا يوجد تسريح لهذا الجيل وسيستمر حتى 2024". 

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"، أن أهم الملفات المطروحة في الفترة القادمة تأتي في سياق ااستكمال الملفات التي بدأتها اللجنة الخماسية لان القرار نص على إستبدال الأسماء.

وقال، أوجه الشكر للجنة السابقة والسيد عمرو الجنايني لما قدموه من جهد كبير قامو به خلال الفترة الماضية فقرار الاتحاد الدولي عبارة عن إستبدال أسماء.

 

 

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